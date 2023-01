Der US-Versicherer W. R. Berkley Corp. (ISIN: US0844231029, NYSE: WRB) wird am 24. Januar 2023 eine Sonderdividende in Höhe von 50 US-Cents je Aktie an seine Aktionäre ausschütten (Record day ist der 13. Januar 2023). W. R. Berkley schüttet auf das Jahr gerechnet als reguläre Dividende 0,40 US-Dollar (in vier Tranchen zu je 0,10 US-Dollar) aus. Die aktuelle Dividendenrendite liegt ...

