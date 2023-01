Die Materialknappheit in der Industrie hat sich merklich entspannt Im Dezember berichteten darüber 50,7 Prozent der befragten Firmen, nach 59,3 Prozent im November. Dies ist der dritte Rückgang in Folge. Das geht aus der aktuellen Umfrage des ifo Instituts hervor. "Eine Auflösung der Engpässe scheint sich nun in vielen Branchen abzuzeichnen", sagt Klaus Wohlrabe, Leiter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...