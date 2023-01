Auch am dritten Börsentag des neuen Jahres sind die Chancen für Kursgewinne am deutschen Aktienmarkt gut. Der DAX, der zuvor zwei Tage gestiegen war, könnte am Mittwoch noch eine kleine Schippe drauflegen. Der Broker IG taxiert den Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Handelsbeginn 0,4 Prozent höher bei 14.240 Punkten.Rückenwind erhalten die Aktienbörsen von sinkenden Zinsen an den Kapitalmärkten, nachdem diese wochenlang gestiegen waren. Damit könnte der deutsche Leitindex die Konsolidierung ...

