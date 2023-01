DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Schweden findet ein verkürzter Handel statt.

TAGESTHEMA

Angesichts der vielen Corona-Infektionen in China berät die Europäische Union am Mittwoch über den Umgang mit Reisenden aus dem asiatischen Land (15.00 Uhr). Bei dem Expertentreffen des für die EU-Krisenreaktion zuständigen Gremiums IPCR geht es darum, sich über mögliche Corona-Maßnahmen abzusprechen. Unter anderem Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) dringt auf EU-einheitliche Maßnahmen. Einige Mitgliedstaaten wie Frankreich und Spanien ordneten bereits eine Corona-Testpflicht für Reisende aus China an.

Die EU-Gesundheitsbehörde ECDC hatte am Donnerstag argumentiert, dass ein systematisches Testen von Reisenden "ungerechtfertigt" sei angesichts des Immunitätsniveaus in Europa. China erlebt derzeit den weltweit höchsten Anstieg an Corona-Infektionen, die Krankenhäuser sind vielerorts überfüllt.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 DE/Grenke AG, Neugeschäft und Deckungsbeitrag 4Q

19:00 DE/ZF Friedrichshafen AG, Pressekonferenz auf der CES

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Import-/Exportpreise November Importpreise PROGNOSE: -1,6% gg Vm/+19,3% gg Vj zuvor: -1,2% gg Vm/+23,5% gg Vj - CH 08:30 Verbraucherpreise Dezember PROGNOSE: k.A. zuvor: 0,0% gg Vm/+3,0% gg Vj - FR 08:45 Verbraucherpreise (vorläufig) Dezember PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+6,3% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+6,2% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+7,2% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+7,1% gg Vj 08:45 Verbrauchervertrauen Dezember PROGNOSE: 84 zuvor: 83 - IT 09:45 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Dezember PROGNOSE: 49,4 zuvor: 49,5 - FR 09:50 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Dezember PROGNOSE: 48,1 1. Veröff.: 48,1 zuvor: 49,3 - DE 09:55 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Dezember PROGNOSE: 49,0 1. Veröff.: 49,0 zuvor: 46,1 - EU 10:00 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) Dezember PROGNOSE: 49,1 1. Veröff.: 49,1 zuvor: 48,5 Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 48,8 1. Veröff.: 48,8 zuvor: 47,8 - US 16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Dezember PROGNOSE: 48,5 Punkte zuvor: 49,0 Punkte

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 3.852,25 +0,2% E-Mini-Future Nasdaq-100 10.979,00 +0,3% Nikkei-225 25.716,86 -1,4% Hang-Seng-Index 20.615,26 +2,3% Kospi 2.255,27 +1,6% Shanghai-Composite 3.119,36 +0,1% S&P/ASX 200 7.059,20 +1,6% Vortag: INDEX Schluss +/- DAX 14.181,67 +0,8% DAX-Future 14.257,00 +1,0% XDAX 14.196,08 +1,0% MDAX 25.917,57 +1,7% TecDAX 2.942,60 +1,2% EuroStoxx50 3.882,29 +0,7% Stoxx50 3.730,95 +1,2% Dow-Jones 33.136,37 -0,0% S&P-500-Index 3.824,14 -0,4% Nasdaq-Comp. 10.386,99 -0,8% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 135,12% +69

INDEXÄNDERUNG

Folgende Indexänderungen werden mit Handelsbeginn am 4. Januar wirksam:

+ S&P-500 AUFNAHME - GE Healthcare Technologies HERAUSNAHME - Vornado Realty Trust

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Europas Börsen dürften zur Eröffnung am Mittwoch an die jüngsten Kursgewinne anknüpfen. Weiter stützend sollten die am Vortag veröffentlichten Inflationsdaten aus Deutschland wirken, die weniger stark als erwartet gestiegen waren. Zuvor hatten bereits die spanischen Verbraucherpreise positiv überrascht. Am Berichtstag rücken nun die französischen Preisdaten für Dezember in den Blick. Insgesamt ergibt sich ein Bild, das für eine zukünftig weniger aggressive Geldpolitik der EZB spricht, wodurch auch die Rezessionsgefahren an Schärfe verlieren würden. Am Abend veröffentlicht die US-Notenbank dann das Protokoll ihrer Dezember-Sitzung. Anleger erhoffen sich hier weitere Hinweise über den wahrscheinlichen Zinspfad der US-Währungshüter. Insgesamt hält sich das Nachrichtenaufkommen in Grenzen. Viele Anleger werden erst in der kommenden Woche ins Neue Jahr starten. Das spricht für zunächst weiter dünne Umsätze. Dennoch dürften erste frische Gelder seit Jahresbeginn einer der Treiber für die jüngste Kursstärke gewesen sein.

Rückblick: Freundlich - Die europäischen Aktienmärkte haben einen guten Start ins Jahr erwischt. Zum einen dürfte dies daran liegen, dass frisches Geld zu Jahresbeginn angelegt wird. Zum anderen wurden die Inflationsdaten aus Deutschland per Dezember als positiver Impuls gewertet. Gesucht waren besonders die Vorjahresverlierer, wie die Wachstumswerte und Unternehmen mit weit in der Zukunft liegenden Gewinnhoffnungen. So legten Delivery Hero, Just Eat Takeaway und Hellofresh bis zu 9 Prozent zu, Zur Rose um 14,6 Prozent und Shop Apotheke um 5,7 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Freundlich - Die Entscheidung von Brenntag, die Gespräche über eine Übernahme des US-Konkurrenten Univar im Frühstadium zu beenden, wird die Anleger beruhigen, merkte die UBS an. Die Reaktion der Aktionäre auf die potenzielle Übernahme sei negativ gewesen, die Aktie sei am Tag der ersten Gespräche um 10 Prozent gefallen. Für Brenntag ging es nun um 4,8 Prozent nach oben. Fresenius gewannen 2,4 Prozent, nachdem Jefferies die Aktie auf "Buy" von "Hold" angehoben hat. FMC gaben dagegen um 0,5 Prozent nach - hier haben die Analysten ihr Votum für die Aktie auf "Underperform" gesenkt. RWE stellte mit einem Minus von 4,7 Prozent den größten Verlierer im DAX.

XETRA-NACHBÖRSE

Im Handel mit deutschen Aktien nach Börsenschluss hat sich am Dienstagabend nicht viel getan: "Das Geschäft war ziemlich tot", sagte ein Händler von Lang & Schwarz. Auffälligkeiten bei Einzelwerten hätten sich nicht gezeigt, es habe auch keine handelbaren Nachrichten gegeben.

USA - AKTIEN

Etwas leichter - Rezessionsängste bestimmten das Geschehen. Doch im späten Geschäft erholten sich die Indizes deutlich von den Tagestiefs. Denn Anleger schienen vom Schreckgespenst Rezession nicht gänzlich überzeugt, versuchten Händler den volatilen Handel zu erklären. Dies ließ sich an Aufschlägen bei Boeing (+2,6%) ablesen, der Wert stützte den Dow-Jones-Index. Der IWF hatte die Rezessionsängste zunächst mit der Warnung befeuert, dass ein Drittel der Weltwirtschaft im Jahr 2023 in eine Rezession geraten könne. Anleger riefen sich zudem schwache Daten aus China in Erinnerung. Dazu passend hatte sich die Aktivität in der US-Industrie im Dezember weiter verlangsamt. Der Ölpreisabsturz drückte den Energiesektor um 3,6 Prozent. Tesla brachen um 12,2 Prozent ein, nachdem das Elektroautounternehmen die Erwartungen bei den Auslieferungen verfehlt hatte. Zudem sprachen Händler von einer Rabattschlacht. Nach einer Abstufung durch Exane BNP Paribas verloren Apple 3,7 Prozent. Zudem belastete ein Bericht, wonach Apple mehrere Zulieferer angewiesen haben soll, angesichts der schleppenden Nachfrage weniger Komponenten zu fertigen. Walt Disney legten um 2,4 Prozent zu. Der Film "Avatar 2" spielte am Feiertagswochenende hohe Summen ein.

USA - ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,37 -5,0 4,42 -5,0 5 Jahre 3,93 -7,9 4,00 -7,5 7 Jahre 3,87 -10,1 3,97 -10,3 10 Jahre 3,77 -10,8 3,88 -11,0 30 Jahre 3,87 -10,5 3,97 -10,5

US-Anleihen tendierten mit Rezessionssorgen sehr fest. Im Gegenzug fielen die Renditen recht deutlich.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Di, 17:29 Uhr % YTD EUR/USD 1,0573 +0,2% 1,0549 1,0549 -1,2% EUR/JPY 138,27 +0,1% 138,19 137,99 -1,5% EUR/CHF 1,0721 -0,1% 1,0683 1,0667 -0,4% EUR/GBP 0,8820 +0,1% 0,8813 0,8805 -0,3% USD/JPY 130,77 -0,2% 131,00 130,84 -0,3% GBP/USD 1,1988 +0,2% 1,1968 1,1981 -0,9% USD/CNH 6,8937 -0,4% 6,9223 6,9229 -0,5% Bitcoin BTC/USD 16.855,74 +1,1% 16.667,36 16.624,60 +1,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar legte mit den Rezessionssorgen auf breiter Front zu, der Dollarindex zog um 1,1 Prozent an. Der Euro zeigte sich schwach zum Greenback. Grund waren auch die deutschen Verbraucherpreise, die niedriger ausgefallen waren als erwartet. Damit reduzierten sich Zinserwartungen an die EZB.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 76,62 76,93 -0,4% -0,31 -4,5% Brent/ICE 81,66 82,1 -0,5% -0,44 -5,0% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Auch am Ölmarkt wurde die Rezessionskarte gespielt, die Preise verbuchten die höchsten Verluste seit mehreren Wochen. WTI (-3,9%) fuhr den höchsten Tagesverlust seit dem 17. November 2022 ein. Insbesondere die schwachen China-Daten und die drastische Zunahme der Covid-Fälle dort entfachten Nachfragesorgen. Brent büßte gar 4,1 Prozent ein.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.848,58 1.840,55 +0,4% +8,03 +1,4% Silber (Spot) 24,15 24,08 +0,3% +0,07 +0,8% Platin (Spot) 1.091,15 1.085,50 +0,5% +5,65 +2,2% Kupfer-Future 3,77 3,77 +0,2% +0,01 -1,0% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Fallende Marktzinsen stützten derweil den Goldpreis (+0,8%) - trotz der Dollarstärke.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

CORONAPANDEMIE

Angesichts der Corona-Welle in China haben die EU-Länder die Einführung von Tests für Reisende aus dem asiatischen Land befürwortet. Eine "überwältigende Mehrheit der Länder befürwortet das Testen vor dem Abflug", erklärte die EU-Kommission nach einem Treffen des Ausschusses für Gesundheitssicherheit.

ALTERSVORSORGE

Die Versicherungswirtschaft schlägt eine neue, staatlich geförderte private Altersvorsorge vor, die sie "Bürgerrente" nennt und ihr damit quasi einen offiziellen Status verleiht. Eine prominent besetzte Arbeitsgruppe des Gesamtverbandes der Versicherer (GDV) hat ein entsprechendes Konzept erarbeitet. Am 19. Januar 2023 will das GDV-Präsidium darüber beraten. Die Arbeitsgruppe wird von Katja de la Viña geleitet, Chefin des Marktführers Allianz Lebensversicherung. Die "Bürgerrente" soll sehr einfach vom Staat gefördert werden: "Auf jeden Euro, der in die Bürgerrente eingezahlt wird, kommen jeweils 50 Cent Förderung", heißt es in dem Papier, das der Süddeutschen Zeitung vorliegt. (Süddeutsche Zeitung)

POLNISCHE REPARATIONSFORDERUNGEN GEGEN DEUTSCHLAND

Polen hat nach eigenen Angaben eine förmliche Absage der Bundesregierung hinsichtlich der polnischen Reparationsforderungen für im Zweiten Weltkrieg erlittene Schäden erhalten. "Nach Angaben der deutschen Regierung bleibt die Frage nach Reparationen und Entschädigung für Kriegsverluste abgeschlossen und sie beabsichtigt nicht, in Verhandlungen einzutreten", erklärte das polnische Außenministerium. Die aktuelle polnische Regierung fordert von Deutschland Reparationen für im Zweiten Weltkrieg erlittene Schäden in Höhe von 1,3 Billionen Euro.

ALDI

Der Lebensmitteldiscounter hat in Großbritannien zur Weihnachtszeit Rekordumsätze verzeichnet. Im Vergleich zum Vorjahresmonat sei der Umsatz der knapp 1.000 Filialen im Land im Dezember um 26 Prozent auf 1,4 Milliarden Pfund gestiegen, erklärte Aldi. Die Fußballweltmeisterschaft habe zum "bisher besten Weihnachtsgeschäft" der britischen Niederlassungen beigetragen.

NVIDIA

Das Chipunternehmen und der Elektronikkomponentenhersteller Foxconn Technology bündeln ihre Kräfte bei der Entwicklung von E-Autos. Im Rahmen der Partnerschaft soll Foxconn elektronische Steuereinheiten auf der Grundlage von Nvidias Drive Orin System-on-a-Chip bauen, teilten beide Konzerne mit. Foxconn erklärte, dass die von ihm hergestellten Elektrofahrzeuge elektronische Steuereinheiten und Sensoren von Nvidia verwenden werden, die ein hochautomatisiertes Fahren ermöglichen.

