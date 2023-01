Neuer Geheimtipp!: Bestens positioniert inmitten ausgehender Rohstoffe! Hohe Kursgewinne vorprogrammiert!

Anzeige / Werbung

Große Namen erwecken ebenso dimensionierte Erwartungen. Im Falle von Gama Explorations sollte es gut möglich sein, dass die namentlichen Fußstapfen bewusst in genau dieser Größe gewählt wurden!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

schließlich hörte einer der berühmtesten und erfolgreichsten Entdecker auf den Namen "Gama", nämlich Vasco da Gama, der portugiesische Seefahrer, der den Seeweg nach Indien entdeckte und damit eine neue und lukrative Handelsroute für seine und künftige Generationen erschloss!

Gama Explorations (WKN: A3DJ8S) trägt als dynamischer Newcomer damit sozusagen alles in seinem Namen, was erfolgreiche, bahnbrechende und nicht zuletzt auch lohnenswerte Entdeckungen ausmacht, im Bereich der Batteriemetalle!

Was macht Gama Explorations so extra-gut?

Gama Explorations (WKN: A3DJ8S) Fokus liegt auf der Entdeckung und Entwicklung sowie dem Hinzufügen bisher kaum explorierter Baterie- und Infrastrukturmetall-Projekte, die ein großes Aufwertungspotenzial aufweisen.

Genauer gesagt, sind es Nickel, Kupfer, Gold und Molybdän-Projekte, die Gama Explorations bisher in den hochgradigen kanadischen Provinzen British Columbia und Quebec entwickelt und ebenso strategisch konsolidiert. Mit den Projekten "Big Onion' und "Tyee' wurden bereits zwei stark aussagekräftige Ausrufezeichen gesetzt.

Hervor hebt diese beiden Projekte vor allem seine lange und erfolgreiche Bergbautradition, bis heute. Kurzum, hier fühlen sich Bergbauunternehmen zuhause, da die Gerichtsbarkeiten, die Infrastruktur und gut ausgebildete Arbeitskräfte vorhanden sind.

Das "Big Onion'-Flaggschiff-Projekt!

Mit "Big Onion' hat sich Gama (WKN: A3DJ8S) nahe der Stadt Smithers im Norden British Columbias ein wahrliches Filet-Rohstoffstück geangelt, das immens viel Kupfer, Molybdän und sogar Gold beherbergt, wie bereits historische Bohrungen belegen!

So verfügt "Big Onion' schon jetzt über eine "angezeigte'-Ressource von sage und schreibe 114,1 Millionen Tonnen Erz mit einem Durchschnittsgehalt von 0,32 % Kupferäquivalent (CuEq) in denen satte 686,8 Millionen Pfund Kupfer (Materialwert etwa 26 Mrd. USD) und 21 Millionen Pfund Molybdän (Materialwert etwa 441,75 USD) schlummern.

Quelle: Gama Exploration & JS Research UG

Jetzt hat Gama die Weichen gestellt, um diese schon beachtliche Ressource noch genauer zu identifizieren und sogar zu erweitern!

DER Kronjuwel - das "Tyee'-Nickel-Kupfer-Projekt!

Erst im vergangenen September übernahm Gama Explorations (WKN: A3DJ8S) das erstklassige "Tyee'-Nickel-Kupfer-Projekt! Es befindet sich rund 5.600 km westlich von "Big Onion', in einem neu entdeckten Nickelgürtel in Quebec. Nicht einmal 20 km westlich von "Tyee' stießen Go Metals Explorationsarbeiten bereits auf hochgradige Nickel- und Kupfersulfide. Sogar Rio Tinto betreibt nahe "Tyee' ein Explorationsprojekt, allerdings deutlich kleiner als das Gama! Das könnte Signalwirkung in Sachen Übernahme haben!

Quelle: Gama Explorations, Go Metals & JS Research UG

Auch "Tyee' ist umgeben von einer erstklassigen Infrastruktur! Das heißt die kommenden Explorationsarbeiten in Form von elektromagnetischen Untersuchungen, Probenentnahmen sowie geophysikalischen Bodenuntersuchungen können problemlos durchgeführt werden.

Alle großen Dinge fangen klein an!

Das trifft vermutlich bei kaum einem Unternehmen besser zu als bei Gama Expllorations!

Kupfer, Nickel und Molybdän sind neben Lithium die Rohstoffe, nach denen die E-Mobilität, Photovoltaik und Windenergie giert. In dem Tempo, in dem der Umstieg auf nachhaltige Formen der Mobilität und der Energieerzeugung vorangetrieben wird, transformiert die Metallnachfrage in massive Defizite! Umso größer das Interesse an den Unternehmen, die diese Rohstoffe aus ethisch einwandfreien Ländern liefern können!

Quelle: IEA The Role of Critical World Energy Outlook Special Report Minerals in Clean Energy Transitions, 2021

Allein die Nachfrage nach Kupfer soll sich bis Mitte des nächsten Jahrzehnts verdoppeln. Noch heftiger erwischt es Nickel. Hier sollen in den kommenden acht Jahren mindestens 60 neue Nickelminen benötigt werden, um die zusätzliche Nachfrage zu decken!

Markteng und hohe Cashquote sprechen ebenfalls für Kursexplosion!

Die nur rund 42 Millionen ausstehenden Aktien, die derzeit bei 0,32 CAD notieren billigen dem Unternehmen gerade einmal eine Bewertung von rund 14 Mio. CAD zu. Diese Marktkapitalisierung ist allerdings noch mit rund 1 Mio. CAD cash unterlegt, weshalb die eigentliche Marktkapitalisierung auf nur noch rund 13 Mio. CAD (rund 9 Mio. EUR) geschrumpft ist. Das ist eindeutig zu wenig, für ein Unternehmen, das ein solches Wachstumsprofil aufzeigt!

Quelle: Gama Explorations

Ein weiteres Highlight ist die schlanke Aktien- und Options-Struktur, die zum Großteil in den Händen des Management und Insidern sind. Umso wichtiger also, diesen noch günstigen Kurs zum Einstieg zu nutzen! Denn nur so können Sie im vollen Umfang von Gamas MEGA-Potenzial profitieren. Bei diesen Voraussetzungen und den zukünftigen News, die wir erwarten, wird diese Aktie vermutlich nicht mehr lange ein Geheimtipp sein!

Erfahrene Kapitäne im Management-Board!

Mit Mick Carew hat Gama Explorations einen mit allen Basismetallen gewaschenen CEO und Präsident an Bord, der auf verschiedenen Kontinenten ein Vierteljahrhundert Erfahrung in der Bergbaubranche sammeln konnte und als promovierter Geologe auch das richtige Gespür für Daten besitzt!

Jacob Verbaas, VP Exploration seines Zeichens und vormals Gründer und CEO von CAVU Energy Metals, einem Kupferunternehmen, das von Alpha Copper übernommen wurde, ist ebenfalls ausgebildeter Geologe! Seine transkontinentale Explorationserfahrung macht ihn zum Spezialisten für die Identifizierung projektbezogener Entwicklungsstrategien!

Hinzu kommt das mit Norman Brewster, Jason Riley und Allan Larmour besetzte Direktorium, das ebenfalls über eine geballte Explorations- und Kapitalmarktexpertise verfügt!

Fazit:

Ein Investment in Gama Explorations (WKN: A3DJ8S) ist quasi wie ein Investment in einen Rohstoff-Fond, der sich auf die wesentlichen Metalle einer sich immer weiter elektrifizierenden Welt spezialisiert hat. Mit den Rohstoffen Nickel, Kupfer, Molybdän und Gold hat das Unternehmen genau den Nerv der Zukunft getroffen.

Quelle: https://tradingeconomics.com/commodity/molybden

Und all diese Industrierohstoffe sind knapp. Gerade Nickel und Kupfer, aber auch Molybdän werden sich schon kurzfristig/mittelfristig in einem erheblichen Defizit befinden, weshalb schon allein daher weiter steigende Preise ausgemachte Sache sein sollten. Und davon werden dann auch Explorationsgesellschaften und potenzielle Übernahmekandidaten wie Gama Explorations (WKN: A3DJ8S) massiv profitieren!

Wer hier jetzt einsteigt, der ist von Beginn an bei einer MEGA-Wachstumsstory dabei, die von einem ausgewiesenen Experten-Team durchgezogen wird! Diese Aktie erinnert uns sehr stark an das Nickel Unternehmen Canada Nickel, welches wir mit als erstes im März 2020 vorgestellt haben und unsere Follower mehrere 100 % verdient haben! Mindestens das gleiche Kurspotenzial sehen wir bei Gama Explorations (WKN: A3DJ8S)!

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments

Ihr

JS Research-Team

Quellen: Gama Explorations, Go Metals, Ariva.de, tradingeconomics.com, eigener Research und eigene Berechnungen. Bild-Quellen: https://stock.adobe.com, Gama Explorations, IEA The Role of Critical World Energy Outlook Special Report Minerals in Clean Energy Transitions, 2021

Enthaltene Werte: AU000000RIO1,GB0007188757,CA38018L2021,CA36459L1031