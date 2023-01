The following instruments on XETRA do have their last trading day on 04.01.2023

ISIN Name

DE000HSH4NE9 HCOB RZ 1 14/23

DE000BLB6WM7 BAY.LDSBK.IS.14/23

DE000LB00C85 LBBW OPF 14/23 MTN

DE000HSH4WP6 HCOB WM MZ 15/23

DE000LB118V1 LBBW STUFENZINS 19/23

XS1746306585 BARCL. BK UK 18/23 FLRMTN

US36962G6S82 GENERAL ELECTRIC 2023 MTN

FR0014003RF1 ENGIE 21/24 ZO CV MTN

US345397A290 FORD MOTO.CR 20/23

XS2100005771 FANTASIA GRP 20/23

