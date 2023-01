Las Vegas (ots/PRNewswire) -Gaming -Technologie bietet Anwendern ein immersives Licht-Unterhaltungserlebnis der nächsten Generation.Govee (https://eu.govee.com/), ein Innovator in der Smart-Home-Branche, stellt heute auf der Consumer Electronics Show 2023 (CES) das AI Gaming Sync Box Kit vor - eine branchenweit erste AI-gestützte Beleuchtungstechnologie (https://eu.govee.com/pages/goveeaicogniglow) und das erste AI-gestützte Produkt der Marke. Das erste Produkt auf dem Markt, das Benutzern ein noch nie dagewesenes Gaming-Beleuchtungserlebnis bieten soll, wird auf der CES von Govee am Venetian Expo-Stand Nr. 51232 ausgestellt.Wir stellen vor: Das Govee AI Gaming Sync Box Kit Govee hat das erste AI Gaming Sync Box Kit auf dem Markt entwickelt, indem es eine leistungsstarke AI-SoC-Chips und seine exklusive Govee-AI CogniGlow-Technologie einsetzt, um Schlüsselmomente auf dem Bildschirm zu lernen und zu erkennen und sie durch entsprechende Echtzeit-Beleuchtungseffekte zum Leben zu erwecken und so eine immersive Lichtumgebung zu schaffen. Das Govee-AI CogniGlow-Algorithmus lernt durch mehr als 100.000 Merkmale des Bildes, der Farbe und anderer Informationen eines einzelnen Spiels und analysiert das charakteristische Gameplay und die Spielarchitektur eines jeden Spiels, um mehr als 30 maßgeschneiderte Beleuchtungseffekte für jedes Spiel bereitzustellen, die jeden Highlight-Moment im Spiel hervorheben. Die AI-Produkte von Govee übertragen keine Daten in die Cloud, sondern senden sie direkt lokal und in Echtzeit zurück, so dass die Daten des Benutzers privat bleiben.Der Govee AI Gaming Sync Box ermöglicht eine Echtzeit-Farbanpassung und wird nicht durch die Umgebungsbeleuchtung beeinflusst. Gamer, die ihren Raum mit dem AI Gaming Sync Box Kit nachrüsten, werden dank der Synchronisierung mit geringer Latenz, die die Verzögerungszeit auf weniger als 16 Millisekunden minimiert, sofortige Lichtreaktionen sehen.Das Govee AI Gaming Sync Box Kit ist die erste HDMI-Lösung, die eine Auflösung von bis zu 4K und eine Bildwiederholfrequenz von 240 Hz ermöglicht und damit einen neuen Standard für immersives Gaming-Erlebnis setzt. Andere Funktionen wie Smart Control, HDR, Dolby Vision, CEC werden ebenfalls unterstützt. Mit drei HDMI-Eingängen und einem HDMI-Ausgang ermöglich es, die Anforderungen mehrerer Geräte zu erfüllen.Produktverfügbarkeit CES-Besucher können als Erste das Govee AI Gaming Sync Box Kit erleben und erforschen, wie Spielerlebnisse nahtlos vom Bildschirm in die Realität übertragen werden können. Das Govee AI Gaming Sync Box Kit wird Ende März 2023 für 299,99€ auf Amazon und im offiziellen Govee Store erhältlich sein.Weitere Versionen von Govee-Produkten mit der Govee-AI CogniGlow-Technologie für Musik werden in Kürze folgen. Um mehr über die AI-Technologie von Govee und die entsprechenden Produkte zu erfahren, besuchen Sie bitte govee.com.Über Govee Seit 2017 setzt sich Govee dafür ein, das Leben intelligenter zu machen. Als ein weltweit führendes Unternehmen für Smart-Home-Lösungen hat sich das Unternehmen zum Ziel gesetzt, durch kontinuierliche Innovationen im Smart-Home-Bereich personalisierte und unterhaltsame Lebenserfahrungen zu bieten, wobei der Schwerpunkt auf Umgebungslichtlösungen und Haushaltsgeräten liegt. Govee baut kontinuierlich ein Ökosystem durch neue Innovationen auf und setzt sich dafür ein, ein besseres Kundenerlebnis in allen Szenarien zu schaffen. Weitere Informationen zu Govee finden Sie auf unserer Website govee.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1976426/image_5010931_35521809.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/die-erste-ai-technologie-ihrer-art-in-der-smart-lighting-branche-govee-stellt-auf-der-ces-2023-das-ai-gaming-sync-box-kit-vor-301713070.htmlPressekontakt:pr@corp.govee.comOriginal-Content von: GOVEE MOMENTS LIMITED, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162324/5408339