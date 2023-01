In einem relativ freundlichen Marktumfeld ist auch der Aktie des irischen Billigfliegers Ryanair bisher ein guter Start in das neue Börsenjahr gelungen. Zusätzlichen Rückenwind könnten die Anteilscheine nun in Form eines sehr bullishen Analystenkommentars aus dem Hause JPMorgan erhalten, die noch massives Aufwärtspotenzial sehen.Analyst David Perry hat die Einstufung für die Ryanair-Aktie mit "Overweight" bestätigt und sieht das Kursziel weiterhin bei 21,00 Euro, was satte 67 Prozent über dem gestrigen ...

