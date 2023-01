Volkswagen hat ein seriennahes Modell des ID 7 - bislang bekannt als "Aero B" - im Vorfeld der CES 2023 in Las Vegas enthüllt. Das Serienmodell des vollelektrischen "Flaggschiffs" wird global in diesem Jahr erscheinen. Der Wolfsburger Autobauer geht in die nächste Phase seiner Umstellung auf Elektromobilität: Mit dem ID 7 visiert der Hersteller im Grunde eine rein elektrische Alternative für seinen Passat an. Das E-Auto wird seit 2019 zuerst als Konzeptstudie "ID Space Vizzion" und seit 2020 als Aero B ...

