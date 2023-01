München (ots) -Kronprinzessin Victoria (45) ist aktuell der Liebling der Damenwelt. Das zeigt eine exklusive Kantar Public-Umfrage des Magazins FRAU IM SPIEGEL, in deren Rahmen 1007 Frauen in Deutschland befragt wurden: Wer ist die Beliebteste der Prinzessinnen und jungen Königinnen? Victoria nennen insgesamt 14 Prozent. Die Spitzenposition hierzulande dürfte nicht nur mit ihrer Mutter, der gebürtigen Heidelbergerin Königin Silvia (79), zu tun haben, sondern vor allem mit ihrer Persönlichkeit. Victoria, selbst Mutter von Prinzessin Estelle (10) und Prinz Oscar (6), kommt ganz ohne Allüren aus, gilt als gewissenhaft und absolviert ihre Termine mit Charme und Bravour. Die Kronprinzessin punktet vor allem bei den Ü30-Jährigen, wie die Umfrage deutlich macht.Nummer zwei im Ranking ist die niederländische Königin Máxima. Sie wird von 13 Prozent der Befragten genannt. Die 51-Jährige kommt bei Jung und Alt gleichermaßen gut an - einzig bei Frauen in ihren 30ern will der Funke nicht so recht überspringen. Die Mehrheit aber schätzt ihre lebenslustige Art. Etwas anders sieht es im eigenen Land aus: Dort gehen die Umfragewerte immer weiter in den Keller. Eine erneute Erhöhung der Apanage und viele private Reisen kommen bei den Niederländern nicht gut an. Aktuell steht nur noch jeder Zweite hinter der Monarchie.Mit zwölf Prozent erzielt Kate (40) den dritten Platz auf der Beliebtheitsskala - ein schwaches Ergebnis vor dem Hintergrund, dass sie das traditionelle FRAU IM SPIEGEL-Ranking einmal anführte. Sie unterstützt Prinz William (40) seit dem Tod von Elizabeth II., wo sie kann, wird für ihren Stil gefeiert und kümmert sich liebevoll um ihre Kinder George (9), Charlotte (7) und Louis (4). Dabei wirkt sie oft perfektionistisch und beherrscht, einigen fehlen da wohl Ecken und Kanten oder das Feuer wie bei Máxima. Dennoch: Sie ist der Star der britischen Royals und für König Charles (74) die Geheimwaffe, wenn es um das Ansehen des Königshauses geht. Den dritten Platz verteidigt Kate wegen ihrer Popularität bei den unter 39-jährigen und 50-59-jährigen Frauen.Auf den weiteren Rängen folgen Herzogin Meghan (41), Kronprinzessin Mette-Marit (49) und Kronprinzessin Mary (50) mit jeweils vier Prozent, Sofia von Schweden (38) und Madeleine von Schweden (40) mit jeweils drei Prozent sowie Königin Letizia (50) mit einem Prozent. Schlusslichter sind Fürstin Charléne von Monaco (44) und Belgiens Königin Mathilde (49) mit jeweils null Prozent. (An 100 % fehlende Angaben = "weiß nicht" / "keine davon".)Pressekontakt:Ulrike ReischRessortleitung AktuellFrau im SpiegelTel.: 089-272708977E-Mail: Ulrike.Reisch@funkemedien.deOriginal-Content von: Frau im Spiegel, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/29590/5408372