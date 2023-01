HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/3787/ Isabell Claus ist Ex-Managerin der Bayerischen Börse in München und Erfinderin von thinkers, der Findmaschine unter den Suchmaschinen. Mit Stationen bei u.a. Merrill Lynch, Merck Finck, Wellington Partners VC, DaimlerChrysler, OMV und eben der Bayerischen Börse war Isabell, gebürtige Deutsche, die in Harvard, Singapur, Dubai und Wien studierte, perfekt auf die Selbstständigkeit vorbereitet: Zunächst mit Radar Services, einem Early Bird der Cyber Security und seit 2019 mit der bereits mehrfach ausgezeichneten B2b-Suchmaschine thinkers.ai, so konnte 2022 der Europe State Award 2022 gewonnen werden, auch bei Hackathons von zb SAP, Facebook oder voestalpine war man siegreich. Einen Börsengang schliesst ...

