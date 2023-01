DJ RESEARCH/DBS: Chinesische Aktien könnten 2023 aufholen

Nach Einschätzung von DBS könnten sich die südostasiatischen Märkte 2023 trotz der Rezessionsbefürchtungen weiterhin robust zeigen. Die Region dürfte von der Lockerung der strikten Covid-19-Vorschriften in China profitieren. Dies gelte insbesondere für Thailand, wo der Tourismus annähernd 20 Prozent zum Wirtschaftswachstum beitrage. Südostasiatische Banken könnten darüber hinaus von steigenden Zinsen weltweit profitieren, was es den Banken ermögliche, einen Teil ihrer Kreditvergabe neu zu bepreisen. Die Analysten sehen Singapur, Indonesien und Thailand als Favoriten und gehen davon aus, dass diese Märkte am wahrscheinlichsten von der allmählichen Erholung des Konsums 2023 profitieren dürften. Chinesische Aktien werden übergewichtet.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/lba/cln

(END) Dow Jones Newswires

January 04, 2023 03:08 ET (08:08 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.