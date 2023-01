Frankfurt/Main - Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Mittwoch zunächst deutliche Kursgewinne verzeichnet. Gegen 09:30 Uhr wurde der DAX mit rund 14.345 Punkten berechnet.



Das entspricht einem Plus von 1,2 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am Vortag. An der Spitze der Kursliste standen die Aktien von Merck, FMC und Zalando. Abschläge gab es nur bei den Papieren von RWE und der Deutschen Börse. Am Abend wird sich der Blick der Anleger auf die Vereinigten Staaten richten: Dort wird das Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank Fed veröffentlicht.



Marktbeobachter hoffen auf Hinweise zu den weiteren geldpolitischen Plänen der Fed. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Mittwochmorgen stärker. Ein Euro kostete 1,0629 US-Dollar (+0,75 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9408 Euro zu haben. Der Gaspreis gab unterdessen weiter nach: Eine Megawattstunde zur Lieferung im Februar kostete am Morgen 68 Euro und damit rund sechs Prozent weniger als am Vortag.

