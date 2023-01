DJ Rheinmetall gewinnt Millionenauftrag für neues Sprengstoffwerk in Ungarn

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Rüstungskonzern Rheinmetall hat einen Großauftrag für ein neues Sprengstoffwerk im ungarischen Varpalota gewonnen. Wie die Gesellschaft mitteilte, liegt der Gesamtwert der Beauftragung im niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Bereich.

Der ungarische Staat baut am Rheinmetall-Standort in Varpalota ein neues Sprengstoffwerk zur Herstellung von sogenanntem RDX (Research Department eXplosive). Die Anlagentechnik soll von Rheinmetall Denel Munition Pty (Ltd) aus Südafrika geliefert werden. Laut der Vereinbarung wird ein neues Werk ausgestattet, das zukünftig von einem Gemeinschaftsunternehmen zwischen Rheinmetall und der ungarischen N7 Holding betrieben wird.

Das Projekt startet nach der bereits erfolgten Planungsphase in 2023, sodass die Produktion bis 2027 aufgenommen werden kann. Der in dem neuen Werk hergestellte Sprengstoff kann unter anderem für Artillerie-, Panzer- und Mörsermunition genutzt werden.

