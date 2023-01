Die Aktie der Merck KGaA präsentiert sich auch zur Wochenmitte stark. Das Papier ist mit einem Plus von 3,9 Prozent auf 190,45 Euro vor Fresenius Medical Care und der Münchener Rück der stärkste Wert des Tages im DAX. Merck profitiert dabei von einem positiven Analystenkommentar.JPMorgan hat die Merck KGaA in einem Ausblick auf 2023 mit "Overweight" und einem Kursziel von 250 Euro besättigt. Analyst Richard Vosser empfiehlt in einer am Dienstag vorliegenden Studie zur europäischen Pharma- und Biotechbranche ...

