Merck KGaA 3.85% WIDStefan (WADN2022): https://www.tradingview.com/x/ruT8mhRL/ (04.01. 09:27) >> mehr comments zu Merck KGaA: www.boerse-social.com/launch/aktie/merck_kgaa Nvidia 1.50% BaRaInvest (ZUHE2020): Der US-Chiphersteller Nvidia und der taiwanische iPhone-Auftragsfertiger Foxconn wollen gemeinsam Elektronikplattformen für autonome Fahrzeuge entwickeln. Beide Seiten kündigten am Dienstag eine Partnerschaft dazu an. Foxconn will demnach elektronische Steuergeräte (ECUs) für Autos herstellen, die auf Nvidias Drive Orin Chip basieren, der speziell für die Datenverarbeitung in vernetzten und autonomen Fahrzeugen entwickelt wurde ....

Den vollständigen Artikel lesen ...