Ab 10. Januar ist sie die neue Moderatorin des Wochenmagazins "extra" (RTL, dienstags, 22.35 Uhr). In der aktuellen GALA (Heft 2/2023, ab morgen im Handel) spricht Mareile Höppner, 45, über ihr Selbstbewusstsein vor der Kamera. Sie sei in einem "Alter, in dem man sich sicherer fühlt. Man hinterfragt nicht mehr jede Delle am Oberschenkel oder ob der Po zu dick für den Rock ist."Außerdem sagt sie: "Ich möchte den Appell an alle Frauen senden, dass wir sein dürfen und uns kleiden dürfen, wie wir wollen." Ein Positiv-Beispiel sei Top-Model Heidi Klum. Höppner zu GALA. "Ich bin nicht mit allem einverstanden, was Heidi Klum tut, aber ich finde stark, dass sie sagt: Ich bin ich, das ist mein Leben, das ist mein Körper."