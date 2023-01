Hamburg (ots) -Dieses Webinar vermittelt die Grundlagen geschlechtergerechter Sprache und zeigt viele Möglichkeiten, wie geschlechtergerechte Kommunikation auch ohne Sonderzeichen funktioniert. Erläutert werden Basisinformationen und Hintergrundwissen für den Einsatz geschlechtergerechter Sprache.Termin: Mittwoch, 1. Februar 2023, 15.30 - 17.00 UhrGendergerechte Sprache - Gendern geht auch ohne SternSeit mehreren Jahren wird leidenschaftlich über das Gendern gestritten. Die Kritik richtet sich dabei meist nur gegen das Sonderzeichen. Dabei bietet die deutsche Sprache 1.001 weitere Möglichkeiten, geschlechtergerecht zu sprechen und zu schreiben. Diese Techniken stehen im Mittelpunkt dieses Webinars.Themenprofi Sigi Lieb erklärt aber auch das Warum. Was ist der Sinn hinter dem aktuellen Sprachwandel und dem Streit darüber? Wie wirken Sprache und Gesellschaft aufeinander? Und was hat das Gender mit der Grammatik der deutschen Sprache zu tun?Programm- Definition: gendergerechte Sprache- Warum ist das überhaupt ein Thema?- Gendertechniken ohne Genderstern- Gendern bei zusammengesetzten Wörtern- Inspiration anhand von praktischen BeispielenDas Webinar eignet sich als Einstieg in das Thema gendergerechte Kommunikation. Es richtet sich an PR-, Marketing- und HR-Profis, aber auch an Führungskräfte mit Verantwortung für Mitarbeitende.Für alle, die bereits Erfahrungen mit gendergerechter Sprache im beruflichen Alltag haben, steht am 13. März das Webinar Eloquent gendern - Gendergerechte Sprache auch für knifflige Fälle (https://www.eventbrite.de/e/eloquent-gendern-gendergerechte-sprache-auch-fur-knifflige-falle-registrierung-474053826757?aff=Presseportal) im Themenplan der news aktuell Academy.Referentin Sigi Lieb studierte Diplom-Sozialwissenschaften an der FAU Erlangen-Nürnberg mit interkulturellem Schwerpunkt und volontierte bei der Deutschen Welle in Köln, Bonn und Berlin. Nach Jahren als Journalistin und PR-Beraterin arbeitet sie heute als Beraterin und Trainerin für inklusive, geschlechtersensible und diskriminierungsarme Kommunikation. In Unternehmen begleitet sie Change-Prozesse hin zu einer vielfaltsfreundlichen Unternehmenskultur. Auf ihrem Blog (http://www.gespraechswert.de/) veröffentlicht sie Beiträge rund um Gender, Diversity, Sprache und demokratische Debattenkultur.Eckdaten für das Online-SeminarGendern ohne Stern - Grundlagenwissen für gendergerechte Kommunikation- Termin: Mittwoch, 1. Februar 2023, 15:30 - 17:00 Uhr- Teilnahmegebühr: 105 Euro zzgl. MwSt. / 124,95 Euro inkl. MwSt.- Mindestgruppengröße: 10 Teilnehmende- Stornierung: kostenfrei möglich bis 7 Tage vor dem DurchführungsterminHier geht's zur Anmeldung (https://www.eventbrite.de/e/gendern-ohne-stern-grundlagenwissen-fur-gendergerechte-kommunikation-registrierung-474041419647?aff=Presseportal).Mehr Informationen zur news aktuell Academy: https://www.newsaktuell.de/academy/Pressekontakt:Marcus Heumann, Leiter der news aktuell Academyacademy@newsaktuell.deTelefon: +49 40 / 4113 32845Original-Content von: news aktuell Academy, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166760/5408465