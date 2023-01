Der amerikanische Industriekonzern Alamo Group Inc. (ISIN: US0113111076, NYSE: ALG) wird den Aktionären am 1. Februar 2023 eine Quartalsdividende in Höhe von 22 US-Cents ausbezahlen. Record date ist der 18. Januar 2023. Gegenüber dem Vorquartal (18 US-Cents) wird die Dividende damit um 22 Prozent angehoben. Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,88 US-Dollar ausgeschüttet. Dies entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 140,27 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...