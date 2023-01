Der DAX knüpft am Mittwoch an seinen starken Start ins neue Handelsjahr an. Mit einem Plus von zeitweise deutlich mehr als einem Prozent steigt der deutsche Leitindex auf den höchsten Stand seit Mitte Dezember. Schwung verleihen Entspannungssignale mit Blick auf die hohe Inflation, weshalb die Zinsangst an den Märkten etwas nachlässt.Am Dienstag signalisierten bereits die Verbraucherpreise in Deutschland eine Verlangsamung des Preisanstiegs. Daten aus Frankreich deuteten am Mittwoch nun in die gleiche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...