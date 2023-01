Der Hersteller konnte seine Produktionsziele für 2022 erfüllen. Bis Ende dieses Jahres will Meyer Burger in die Liga der Gigawatt-Produzenten aufsteigen. Bis Ende 2024 sollen es schon drei Gigawatt Produktionskapazität sein.Der Hersteller von Heterojunction Photovoltaikzellen und -modulen Meyer Burger will 400 Millionen Euro in seine Zell- und Modulfertigung investieren. Das gab Meyer Burgers Geschäftsführer gegenüber der Deutschen Presse-Agentur bekannt. Dabei sollen die Gelder vor allem in den Standort Thalheim in Bitterfeld-Wolfen fließen. In diesem Jahr sei die Kapazität der Zell- und Modulfertigung ...

