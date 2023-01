Hamburg (ots) -Der Aufsichtsrat der KRAVAG-SACH VVaG hat Jan Zeibig in den Vorstand berufen. Der 56-Jährige übernahm das Mandat zum Jahreswechsel.Der promovierte Jurist leitet seit fünf Jahren den Standort Hamburg der R+V Versicherung. "Wir freuen uns sehr, dass Jan Zeibig jetzt den Vorstand der KRAVAG-SACH verstärkt", sagt Klaus Endres, Vorstandsvorsitzender der KRAVAG-Gesellschaften. "Jan Zeibig bringt jahrelange Erfahrung in der Branche mit. Das ist besonders wertvoll, weil die KRAVAG-SACH ein wichtiges Bindeglied zwischen der R+V Gruppe, den Straßenverkehrsgenossenschaften und den Branchenverbänden ist." Mit Zeibig wird der Vorstand vorübergehend um eine Person ergänzt. Weitere Mitglieder sind Klaus Endres, Michael Busch, Jan Dirk Dallmer, Jens Hasselbächer und Bernd-Michael Melcher. Bernd-Michael Melcher wird im Juni nach 33 Jahren bei der KRAVAG in den Ruhestand gehen.Seine berufliche Laufbahn bei der KRAVAG begann Jan Zeibig 1999 als Jurist in der Abteilung Betriebswirtschaft. In mehr als zwei Jahrzehnten leitete er unter anderem die Personalabteilung der KRAVAG-LOGISTIC und zeichnete für die operative Abteilung Transport verantwortlich. Seit 2018 leitet Zeibig den Standort Hamburg, diese Aufgabe führt er zusätzlich zum Vorstandsmandat fort.Pressekontakt:Brigitte RömstedtKonzern-KommunikationR+V Versicherung AGRaiffeisenplatz 165189 WiesbadenTelefon: 0611 533-4656E-Mail: brigitte.roemstedt@ruv.deOriginal-Content von: KRAVAG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136864/5408556