Mit "Galileo X-Plorer" in 49 Sonntagen um die Welt: Mit dem Ende der ranNFL-Übertragungen in der Access Prime am Sonntag startet ProSieben am 22. Januar 2023, um 19:05 Uhr, ein neues Magazin aus der "Galileo"-Markenwelt. Mit "Galileo X-Plorer" können die Zuschauer:innen auf Entdeckungs- und Erlebnisreisen rund um die Welt gehen. In der ersten Folge des neue Wissensmagazins geht es in die Sahara - die größte Trockenwüste der Welt. Reporter Vincent Dehler zeigt: Die Sahara ist kein toter Fleck, sondern eine wahre Wunderwelt, in der mehr als fünf Millionen Menschen trotz widriger Bedingungen leben. Seine Fragen: Was können wir von der größten Wüste der Welt lernen? Wie wichtig ist die Sahara für das globale Ökosystem?"Galileo"-Redaktionsleiterin Ulrike Krey: "Das neue 'Galileo X-Plorer' unterscheidet sich sehr von den 'Galileo'-Ausgaben unter der Woche: 'Galileo X-Plorer' ist internationaler und abenteuerlicher. 2023 reisen wir quasi mit unseren Zuschauer:innen in 49 Sonntagen um die Welt."ProSieben-Zuschauer:innen sehen "Galileo X-Plorer" ab 22. Januar 2023 immer sonntags ab 19:05 Uhr.