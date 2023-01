Das Jahr 2022 war für BlackRock-Aktionäre zum Vergessen. An die hohen Gewinne der vergangenen Jahre konnte die Aktie nicht anknüpfen. Mit einem Minus von 22,6 Prozent verloren die Papiere sogar noch mehr als der S&P 500 (19,5 Prozent). Auch im neuen Jahr bleibt das Umfeld herausfordernd. Mut macht hingegen der Blick auf die Kurshistorie.Aktionäre von BlackRock sind hohe Kursgewinne gewöhnt. In den vergangenen 10 Jahren schloss das Papier nur drei Jahre mit Verlust ab. In den jeweils folgenden Jahren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...