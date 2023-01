Das Börsenjahr 2022 ist Geschichte, zum Glück muss man sagen, und ein neues Jahr liegt wie ein unbeschriebenes Blatt vor uns. Was wird es bringen? Jede Menge Herausforderungen, so viel steht schon einmal fest, damit verbunden aber auch eine entsprechend hohe Volatilität, weil sich Skepsis und Nervosität an den Aktienmärkten hartnäckig eingenistet haben. Doch die Historie macht Mut: An der Wall Street, dem Taktgeber für die Weltbörsen, sind aufeinanderfolgende Jahre mit Verlusten extrem selten. Im ...

