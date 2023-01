Neue Forschungsergebnisse der Universität LUT zeigen die zentrale Rolle der Photovoltaik für Europas Wunsch, sein Null-Emissionsziel für 2050 zu erreichen. Die Ergebnisse beschreiben, wie die Photovoltaik durch die Nutzung in den Sektoren Wärme und Mobilität, zum charakteristischen Element des sich entwickelnden Energiesystems Europas wird.Von pv magazine global Forscher der Lappeenranta University of Technology (LUT) in Finnland haben zwei verschiedene Szenarien untersucht, wie Europa sein Null-Emissions-Ziel entweder bis 2050 oder bis 2040 erreichen könnte. Sie fanden heraus, dass die Photovoltaik ...

Den vollständigen Artikel lesen ...