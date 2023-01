In einem Interview erwartet der Vorstandsvorsitzende von Sartorius, Joachim Kreuzburg, nach drei starken und außergewöhnlichen Jahren, in denen Sartorius seinen eigenen langfristigen Plan um etwa zwei Jahre übertraf, weiteres Wachstum. Er glaubt aber auch, dass ein Mangel an Arbeitskräften das zukünftige Wachstum begrenzen könnte, da sich der Fachkräftemangel mittlerweile zu einem allgemeinen Arbeitskräftemangel ausgeweitet hat. Die Analysten von AlsterResearch werten beide Aussagen als Hinweis darauf, dass die langfristige Prognose mit der Vorlage der vorläufigen Zahlen am 26. Januar revidiert werden wird. Darüber hinaus rechnet AlsterResearch mit einem schwachen Q4 22, da mehrere makroökonomische Gegenwinde das organische Wachstum begrenzt haben dürften. Insgesamt passen die Experten von AlsterResearch ihre kurz- und langfristigen Annahmen an und leiten ein neues, leicht reduziertes Kursziel von EUR 295,00 ab. Daher stufen sie das Rating von HALTEN auf VERKAUFEN herab. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Sartorius%20AG





