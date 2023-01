Die Aktie von BioNTech tritt derzeit auf der Stelle. Am Dienstag ging das Papier mit einem leichten Minus von rund einem Prozent auf 148,65 Dollar aus dem US-Handel. In der kommenden Woche steht aber eine wichtige Konferenz an. Auch BioNTech präsentiert. Möglicherweise könnte es dann wieder neuen Schwung für die Aktie geben.Vom 9. bis 12. Januar 2023 findet die JPMorgan Healthcare Conference in San Francisco statt. Sie ist die wichtigste finanzbezogene Veranstaltung des Jahres im Gesundheitswesen. ...

