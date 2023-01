Berlin (ots) -Der Nachrichtensender WELT zeigt am morgigen Donnerstag, 5. Januar 2023, ab 8.45 Uhr die Trauerfeier für Benedikt XVI. live.Der zentrale öffentliche Teil der Trauerfeierlichkeiten findet ab 9.30 Uhr auf dem Petersplatz statt. An der Seite von Pilgern und Kirchenvertretern nehmen internationale Persönlichkeiten aus Politik und Gesellschaft an der Abschiedszeremonie teil. Aus Deutschland sollen u.a. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzler Olaf Scholz anreisen.Im WELT-Nachrichtenstudio führen das Moderationsteam Carsten Hädler und Lena Mosel durch die Zeremonie. Bettina Gabbe, ehemalige Italien-Korrespondentin, sowie Papst-Experte und WELT-Forum-Leiter Lucas Wiegelmann erläutern Hintergründe. Live aus Rom berichtet WELT-Chefreporter Steffen Schwarzkopf."WELT-Live Requiem für Papst Benedikt XVI." am Donnerstag, 5. Januar, ab 8.45 Uhr im Fernsehen, im Livestream und in der WELT Nachrichtensender TV-App.Pressekontakt:Solveig Zillysolveig.zilly@welt.dewww.presse.welt.deOriginal-Content von: WELT Nachrichtensender, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/13399/5408742