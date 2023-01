Inflation in EU-Ländern schwächt sich ab - Außerdem: Gold im Chart-Check von Jörg Scherer

Werbung







Nachdem über das Jahr 2022 die Inflationsraten in den EU-Ländern stark angestiegen sind, stellen nun die ersten Länder ihre Inflationsdaten für den Dezember vor. Dabei ist der Trend von immer steigenden Inflationsraten zumindest vorerst gebrochen.



Während das spanische Statistikamt bereits vergangene Woche veröffentlicht hat, dass die Inflation dort von 6,7% im November auf 5,6% im Dezember gesunken ist, haben nun auch die Behörden in Deutschland und Frankreich ihre Schätzungen verkündet. Die Inflationsrate im Jahresvergleich in Deutschland ist demnach von 10,0% im November auf 8,6% im Dezember zurückgegangen, in Frankreich von 7,1% auf 6,7%. Treiber dahinter sind in allen Ländern vor allem die im Vergleich zum November sinkenden Preise für Energie. Die Veröffentlichung der Inflationszahlen für die gesamte Eurozone durch die Europäische Statistikbehörde wird dann für den kommenden Freitag erwartet.









Auch ist ein neues Video auf unserem YouTube-Kanal veröffentlicht. Darin nimmt Jörg Scherer, Leiter Technische Analyse der HSBC, die aktuellen Entwicklungen beim Goldpreis aus charttechnischer Sicht unter die Lupe und zeigt dazu die strategischen Leitplanken für das Jahr 2023 auf. Schauen Sie doch einfach mal rein.









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC



Hier geht's zur Homepage von HSBC



Interesse an einer täglichen Zustellung unseres Newsletters?