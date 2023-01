Tesla Aktie - kontrovers diskutierter E-Mobility-Pionier mit polarisierendem CEO und Hauptaktionär. Auch der Platow Brief beobachtet die Entwicklung der Tesla Motors Inc. (ISIN: US88160R1014) genau. Für die Spezialisten von Platow weiterhin nur "beobachten". Neben der für Platow noch zu hohen Bewertung sehen die Spezialisten einen der profitabelsten grossen Autohersteller ohne Altlasten aus der Verbrennerzeit . Warum vielleicht bald ein KAUF für den Platow Brief erfährt man hier: Tesla - Ein Jahr zum Vergessen Mit einem Minus von 65% schloss die Tesla-Aktie (110,83 US-Dollar; US88160R1014) 2022 ...

