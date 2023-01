OpenGate Capital, ein weltweit tätiges Private-Equity-Unternehmen, gab heute bekannt, dass Edouard Guinotte zum President und Chief Executive Officer der Aluminium Solutions Group ("ASG") ernannt worden ist.

ASG ist eine im September 2022 gegründete neue Unternehmensgruppe, die aus der Übernahme von zwei Portfoliounternehmen von OpenGate Capital, Aluminium France Extrusion (AFE) und Extrusiones de Toledo ("EXTOL"), hervorging.

Vor seiner Tätigkeit für ASG war Guinotte bis März 2022 Verwaltungsratsvorsitzender und CEO der Vallourec-Gruppe (gelistet im SBF 120 in Paris), einem weltweit führenden Anbieter nahtloser Stahlrohre für die Energie- und Industriebranche. In seiner mehr als 25-jährigen Laufbahn hat Guinotte diverse Betriebspositionen und Ämter bei Vallourec in Frankreich und im Ausland bekleidet. Von 2011 bis 2014 leitete er die Vallourec USA Corporation, die in Houston im US-Bundesstaat Texas ansässige Handels- und Vertriebstochter der Gruppe. Von 2017 bis 2019 war er Vorstandsmitglied der Gruppe mit Zuständigkeit für die Region Nahost-Asien mit Sitz in Dubai (VAE).

Guinotte hat sein Studium als Diplomingenieur an der Ecole des Mines de Paris abgeschlossen und das Management Advancement-Programm am INSEAD absolviert. Guinotte freut sich darauf, seine Erfahrung und Energie einzubringen, um ASG zu einem neuen führenden europäischen Anbieter von Aluminium-Strangpressprofilen zu machen. Bis zur Eröffnung einer neuen ASG-Website stehen weitere Informationen über das Unternehmen zur Verfügung unter www.afextrusion.com und www.extol.es.

Über OpenGate Capital

OpenGate Capital ist ein weltweit tätiges Private-Equity-Unternehmen, das sich auf den Erwerb und Betrieb von Unternehmen spezialisiert, um durch betriebliche Verbesserungen, Innovation und Wachstum neuen Wert zu schaffen. Die 2005 gegründete Gesellschaft OpenGate Capital hat ihren Hauptsitz in Los Angeles und eine europäische Niederlassung in Paris. Die erfahrenen Fachleute von OpenGate verfügen über die entscheidenden Kompetenzen und Fähigkeiten für die Übernahme, die Übergangsphase, den Betrieb, den Aufbau und die Skalierung erfolgreicher Unternehmen. Bis heute hat OpenGate Capital mehr als 40 Plattformakquisitionen in Nordamerika und Europa durchgeführt. Weitere Informationen über OpenGate finden Sie unter www.opengatecapital.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230102005019/de/

Contacts:

Ansprechpartner bei OpenGate für Medienvertreter:

Prosek Partners

E-Mail: Pro-opengate@prosek.com

Alanna Chaffin

Head of Investor Relations Communications

E-Mail: AChaffin@opengatecapital.com

Telefon: +1 310-432-7000

Ansprechpartner bei OpenGate für Geschäftsfeldentwicklung

Joshua Adams

E-Mail: jadams@opengatecapital.com

Telefon: +1 310-432-7000