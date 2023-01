Silberpreis legt weiter zu - Fed-Mitschriften und NFPs ante portas

Der Silberpreis kann infolge einer allgemein freundlicheren Stimmung an den Kapitalmärkten zur Wochenmitte weiter zulegen. Die Anleger hoffen weiterhin, dass der geldpolitische Gegenwind aufgrund eines nachlassenden Preisdrucks in Zukunft möglicherweise nachlassen könnte. Im Blick behalten die Märkte die am Abend anstehende Veröffentlichung der Fed-Mitschriften sowie die US-Arbeitsmarktdaten am Freitag.

Eine Einheit (Kassa) kostet am Mittag zunächst 24,35 Dollar und damit 1,56 Prozent mehr im Vergleich zum Vortag. Nachlassender Preisdruck gibt Auftrieb - Anleger hoffen auf Tempodrosselung der EZB Nachdem die Verbraucherpreise in Deutschland zuletzt deutlich gesunken waren, ging auch im Nachbarland Frankreich der Preisdruck stärker zurück als erwartet. Dies nährt verstärkt die Aussicht auf eine in Zukunft behutsamere Geldpolitik durch die Europäische Zentralbank (EZB). Die Aussicht auf sinkende Zinsen erhöht tendenziell die Attraktivität gegenüber festverzinslichen Anlagen wie etwa Staatspapieren.

In Sicherheit wiegen sollten sich Börsianer allerdings nicht. Abzuwarten gilt, ob die Währungshüter dies- und jenseits des Atlantiks tatsächlich die geldpolitischen Zügel lockern. Die Notenbank EZB und Fed hatten auf ihrer jüngsten Dezember-Sitzung einige Zinsschritte für 2023 in Aussicht gestellt.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

Eröffnen Sie ein Trading-Demokonto Ein Demokonto ist ein simuliertes Marktumfeld, das von einem Trading-Anbieter angeboten wird, um die Erfahrung des "wirklichen" Tradings bestmöglich nachzubilden. So erhalten Sie ein Verständnis dafür, wie verschiedene Produkte und Finanzmärkte funktionieren. Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass Sie nicht riskieren, Ihr Geld zu verlieren und somit selbstbewusst und ohne Risiko verschiedene Märkte und Trading-Strategien ausprobieren können.