Wegen der Energie-Krise investieren Staaten viele Milliarden in erneuerbare Energien. Die UBS empfiehlt deshalb 'grüne Versorger-Aktien'. Das sind die 21 Top-Picks der Schweizer mit bis zu 50 Prozent Kurspotenzial.

Die Energie-Krise hat weltweit zu deutlich mehr staatlichen Investitionen in erneuerbare Energien geführt. So wollen die USA mit dem 'Inflation Reduction Act' 370 Milliarden US-Dollar für erneuerbare Energien ausgeben, während der 'REPowerEU-Plan' der Europäischen Union Investitionen in Höhe von 210 Milliarden Euro in den Sektor vorsieht.

Die UBS ist deshalb überzeugt, dass der erneuerbare-Energien-Sektor in den kommenden ein bis zwei Jahrzehnten stetig wachsen wird. Die Schweizer Großbank hat nun mit CNBC ihre Top-Picks aus dem Bereich der erneuerbaren Energien geteilt.

Die Liste unten zeigt die UBS-Top-Picks sortiert nach dem höchsten Kurspotenzial. Zusätzlich haben wir für Sie das MSCI ESG-Rating für den jeweiligen Wert rausgesucht. 21 grüne bis hellgrüne Kursraketen:

KONSENS ESG-RATING MSCI In Einklang mit Paris-Abkommen (MSCI) Vistra 23,2 35 +50,9 % +37,9 % BB NEIN (3,1°C) Eni 13,88 18 +29,7 % +26,1 % A NEIN (2,4°C) NextEra Energy Partners 70,09 90 +28,4 % +22,7 % AA NEIN (3,5°C) Emera 51,75 66 +27,5 % +14,0 % AA NEIN (2,8°C) Fortum Oyj 16,135 20 +24,0 % +14,7 % BBB NEIN (2,5°C) American Electric Power 94,95 115 +21,1 % + 10,6 % A JA (1,7°C) NextEra Energy 83,6 101 +20,8 % + 14.8 % AA NEIN (3,5°C) Southern 71,41 85 +19,0 % + 0,8 % A NEIN (2,4°C) OMV AG 49,87 58 +16,3 % +13,3 % AAA NEIN (2,2°C) Repsol 15,25 17,5 +14,8 % + 18,2 % A NEIN (2,2°C) AES 28,76 33 +14,7 % +7,8 % AA NEIN (2,2°C) Orsted 656,2 750 +14,3 % +21,9 % AAA JA (1,7°C) Enel 5,285 6 +13,5 % +32,5 % AAA JA (1,5°C) ENGIE 13,77 15,5 +12,6 % +23,5 % AA JA (1,7°C) Enbridge 52,92 59 +11,5 % +11,5 % AA NEIN (3,2°C) Exelon 43,23 48 +11,0 % +1,8 % A NEIN (2,3°C) CenterPoint Energy 29,99 33 +10,0 % +3,4 % BBB NEIN (3,2°C) Shell 24,19 26,5 +9,5 % +24,9 % AA NEIN (2,5°C) RWE 42,15 46 +9,1 % +25,7 % A NEIN (2,3°C) AGL Energy 8,04 8,7 +8,2 % +8,9 % --- ---

Quellen: CNBC, UBS, FactSet, MSCI ESG

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion