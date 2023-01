Nachlese Podcast Dienstag: Audio Link zur Folge: https://audio-cd.at/page/podcast/3787/ alle unter http://www.christian-drastil.com/podcast ) - Bizarres bei der Strabag und auch in der ATX-Beobachtungsliste, denn S Immo wäre immer noch im ATX und müsste ja evl gemäss Liste zurück-aufgenommen werden. - Anti Home Bias bei Institutionellen und Politiker,n daher promote ich weiter den Home Bias, denn dieser hätte auch gute Effekte auf das Handelsvolumen. - RHI Magnesita ist neu im Rosgix - beantwortet wird zudem die Frage, welcher ATX Titel am deutlichsten über dem MA200 steht. Spannende Antwort: RBI - Isabell Claus (HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/3787/ ) ist Ex-Managerin der Bayerischen Börse in München und Erfinderin von thinkers, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...