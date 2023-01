Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/3791/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S3/81 geht es um die Chance des 3. Plustages am 3. Handelstag 2023 mit 3x Lenzing vorne. Die Handelsvolumina legten nach dem Low am Montag gestern wieder deutlich zu und die Porr fällt auf, hat derzeit mehr Handelsvolumen als der ATX-Wert Strabag. Extremes gibt es zu Telekom Austria, Kapsch und Amag und News zur Post bzw. ÖBAG, Research habe ich zu Kontron. Spannend ist zudem, dass thinkers.ai über einen Börsegang nach-thinkt und auch Wien ein Thema sein kann. Börsepeople-Podcast mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...