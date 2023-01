Salesforce will im schwierigeren Geschäftsumfeld rund zehn Prozent ihrer Mitarbeiter entlassen. Der SAP-Rivale kündigte am Mittwoch eine umfangreiche Restrukturierung zur Kostensenkung an, in deren Rahmen Jobs gestrichen und Büroräume aufgelöst werden sollen. Die Salesforce-Aktie reagierte im vorbörslichen Handel mit einem Plus von 3,2 Prozent."Als unser Umsatz durch die Pandemie beschleunigt wurde, haben wir zu viele Mitarbeiter eingestellt, was zu dem wirtschaftlichen Abschwung führte, den wir ...

