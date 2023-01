Validierung der Unterstützung von Plattformfunktionen im Dresner Advisory Wisdom of Crowds Analytical Platforms Report genannt

Pyramid Analytics (Pyramid), ein richtungweisender Anbieter einer Plattform mit erweiterter Analytik für Decision Intelligence, wird in der 2022er Ausgabe der Studie Dresner Advisory Wisdom of Crowds Analytical Platforms unter den Top-Anbietern genannt. In dem neuen Bericht wurden 16 Anbieter bewertet. Die Rangfolge basiert auf kollektiven Funktionen, die von Anbietern berichtet und bestätigt und von Nutzern und Analysten nach ihrer Bedeutung gewichtet werden. In die Bewertung aufgenommen werden Punkte für Data Engineering, Datenkatalog, Self-Service-BI, Embedded BI sowie Datenwissenschaft und maschinelles Lernen. Um aufgenommen zu werden, mussten Anbieter ausreichende Fähigkeiten in mindestens vier dieser Kategorien nachweisen.

Hauptpunkte:

Pyramid Analytics ist unter den Top-Anbietern im Bericht Dresner Advisory Wisdom of Crowds Analytical Platforms.

Integrierte Analyseplattformen bieten zahlreiche Vorteile gegenüber klassenbesten Plattformen im Jahr 2022, sagten die im Rahmen der Studie befragten Nutzer.

Nach Angaben von Nutzerorganisationen erleichtern integrierte Analyseplattformen das Auffinden analytischer Inhalte.

Organisationen, die im Interesse der Eindämmung von Kosten und Komplexität einen Ansatz der Konsolidierung und Standardisierung verfolgen, bevorzugen eine integrierte Analyseplattform eines einzigen Anbieters.

Die Bedeutung von Guided Analytics® steigt, weil die Zeitspanne bis zum Vorliegen von Ergebnissen und Maßnahmen verkürzt wird.

Verwalteter Self-Service ist weiterhin von höchster Priorität.

Dresner Advisory Services definiert "Analytical Platforms" als integrierte Technologie-Umgebung, die alle notwendigen Funktionen umfasst, die zur Unterstützung mehrerer Nutzungsfälle für Analysen bzw. Business Intelligence (BI) nötig sind, darunter Data Engineering, Datenkatalog, Self-Service BI, Datenwissenschaft und maschinelles Lernen, Embedded BI und Analysen sowie Cloud-Support.

Decision Intelligence ist die nächste Innovation im Bereich Big Analytics

Die nächste bedeutende Innovation in der Analytik ist künstliche Intelligenz (KI). Der Einsatz von KI bei Datenaufbereitung, Business-Analytik und Datenwissenschaften ist der Unterschied zwischen Decision Intelligence und herkömmlichen Business-Intelligence-Tools wie Microsoft Power BI, Qlik und Tableau. KI senkt die Kompetenzbarriere durch die Automatisierung sehr technischer Aufgaben, die zur Datenaufbereitung und Analyse sowie Erstellung und Verteilung von Berichten und Dashboards notwendig sind.

Die Pyramid Decision Intelligence Platform bietet datengestützte Erkenntnisse für eine schnellere, optimierte Entscheidungsfindung. Die Pyramid-Plattform gewährt sofortigen Zugriff auf Daten, ermöglicht automatisierten, geregelten Self-Service für alle und erfüllt alle analytischen Anforderungen von einfachen bis hin zu anspruchsvollen Vorgängen. Durch die einzigartige Kombination von Datenaufbereitung, Geschäftsanalysen und Datenwissenschaft mit KI-Anleitung in einer einzigen Umgebung verringert die Pyramid-Plattform die Kosten und Komplexität bei gleichzeitiger Beschleunigung von Wachstum und Innovation. Dadurch wird ein strategischer, unternehmensweiter Ansatz für Business Intelligence und Analytik ermöglicht.

Lückenlose, vereinheitlichte Plattform für Decision Intelligence

Für die neue Studie bat Dresner die Befragten, sieben spezifische Vor- und Nachteile in Verbindung mit der Nutzung integrierter Analyseplattformen eines einzelnen Anbieters zu quantifizieren, und stellte fest: "Die Flexibilität insgesamt und modernste Funktionen sind jetzt die am wenigsten vorteilhaften Eigenschaften integrierter Plattformen (im Vergleich zu den vorteilhaftesten bei erstklassigen Ansätzen). Dagegen sind Kostensenkung, Sicherheit, Plattformverwaltung sowie Nutzer- und Datensteuerung wesentlich gefragtere Vorteile integrierter Plattformen eines einzelnen Anbieters. Wir erkennen zwar die Kompromisse, stellen jedoch auch fest, dass die Summe der durchschnittlichen Vorteile bei integrierten Plattformen deutlich höher ist als bei erstklassigen Plattformen im Jahr 2022."

Nur die Pyramid Decision Intelligence Platform vereint Datenaufbereitung, Business-Analytik und Datenwissenschaft auf einer einzigen integrierten Plattform. Damit entfallen die Nutzung mehrerer verschiedener Tools und die damit verbundenen Lizenzkosten und Verwaltungskomplexität. Niedrigere Gesamtbetriebskosten (TCO), rasche Einführung und Renditen (ROI), direkter Anfragenzugriff auf alle verfügbaren Daten und branchenführende Nutzerakzeptanz verkürzen die Zeit bis zur Wertschöpfung. Die Pyramid Decision Intelligence Plattform kann hausintern, in einer privaten oder öffentlichen Cloud installiert, in andere Anwendungen eingebettet oder über Managed Services Providers (MSP) bereitgestellt werden.

Kommentare:

Omri Kohl, CEO und Mitbegründer, Pyramid Analytics: "Der Bericht "Dresner Advisory Wisdom of Crowds Analytical Platforms" ist ein wertvoller Leitfaden für Konsumenten von Business Intelligence und Analyselösungen und für die Entwickler derartiger Produkte und Plattformen. Angesichts der strengen und mehrdimensionalen Methodik, die von Howard Dresner und seinem Team angewendet wird, ist die hohe Bewertung von Pyramid Analytics unter den Top-Anbietern von Analyseplattformen umso erfreulicher."

Howard Dresner, Gründer und Chief Research Officer, Dresner Advisory Services: "Wir gratulieren Pyramid Analytics zu seinem Erfolg in dem diesjährigen Bericht. Pyramid Analytics zeigte hohe Leistungen bei vielen der wichtigsten Kriterien, die von Kunden bei der Bewertung von Anbietern von Analyseplattformen herangezogen werden. In einem wettbewerbsintensiven Markt gehörte Pyramid nach unserer Forschung und Bewertung zu den Top-Anbietern."

Über Pyramid Analytics

Pyramid ist die nächste Stufe der Analytik. Die preisgekrönte Pyramid Decision Intelligence Platform liefert Erkenntnisse, auf deren Grundlage Entscheidungen schneller und fundierter getroffen werden können und bietet direkten Zugriff auf jegliche Daten, ermöglicht geregelten Self-Service für alle Nutzer und erfüllt den analytischen Bedarf in einer quellcodefreien Umgebung. Die Pyramid Decision Intelligence Platform kombiniert auf einzigartige Weise Datenaufbereitung, Business-Analytik und Datenwissenschaft in einer einzigen KI-gestützten Umgebung, sodass Kosten und Komplexität reduziert und gleichzeitig Wachstum und Innovation beschleunigt werden. Die Plattform ermöglicht einen strategischen, unternehmensweiten Ansatz für Business Intelligence und Analytik, von einfachen bis hin zu anspruchsvollen Vorgängen. Buchen Sie einen Demotermin.

Pyramid Analytics ist in Amsterdam eingetragen und hat regionale Hauptsitze in globalen Innovations- und Geschäftszentren, darunter London, New York City und Tel Aviv. Unser Team ist weltweit verteilt, weil die geografische Lage kein Hindernis für Talente und Möglichkeiten sein sollte. Zu den Investoren gehören H.I.G. Growth Partners, Jerusalem Venture Partners (JVP), Sequoia Capital und Viola Growth. Weitere Informationen finden Sie bei Pyramid Analytics.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

