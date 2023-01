DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Euroraum-PMI im Dezember höher als erwartet - Deutschland erholt

Die Aktivität der Wirtschaft des Euroraums ist im Dezember etwas höher gewesen als bisher angenommen. Der von S&P Global im Rahmen der Einkaufsmanagerumfrage erhobene Sammelindex der Produktion in Industrie und Dienstleistungssektor stieg in zweiter Veröffentlichung auf ein 5-Monats-Hoch von 49,3 (November: 47,8) Punkten. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten erwartet, dass S&P Global die in erster Veröffentlichung gemeldeten 48,8 Punkte bestätigen würde.

S&P Global: Aktivität deutscher Dienstleister sinkt nur noch wenig

Die Geschäftsaktivität im deutschen Servicesektor ist im Dezember nur noch wenig gesunken. Der von S&P Global für den Sektor ermittelte Einkaufsmanagerindex erhöhte sich auf 49,2 von 46,1 Punkten, wie aus den finalen Daten für den Monat hervorgeht. Volkswirte hatten erwartet, dass S&P Global die in erster Veröffentlichung gemeldeten 49,0 Punkte bestätigen würde. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - stieg auf 49,0 von 46,3 Punkten im Vormonat.

Lindner: Müssen weiter Ursachen der Inflation bekämpfen

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat nach dem vom Statistischen Bundesamt mitgeteilten Rückgang der deutschen Inflationsrate für Dezember zu einer anhaltenden Ursachenbekämpfung gemahnt. "Der Rückgang der Inflation im Dezember ist erfreulich, aber auch unterstützt durch die staatlichen Hilfen", erklärte Lindner über den Kurznachrichtendienst Twitter. "Wir müssen also weiter die Ursachen der Inflation bekämpfen, denn der wirtschaftliche Abwehrschirm ist zeitlich und finanziell begrenzt."

Kommunen fordern grundlegendes Umdenken bei knappen Finanzen

Die deutschen Kommunen haben angesichts erheblicher Kostenbelastungen ein grundlegendes Umdenken bei der Nutzung der knappen finanziellen Ressourcen gefordert. "Die aktuelle Situation stellt uns alle vor nie dagewesene Herausforderungen", sagte der Präsident des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Uwe Brandl, bei der Jahrespressekonferenz des Verbandes. Es gehe um Krieg, Lieferkettenprobleme, Corona, Energiekostensteigerungen und eine demografische Entwicklung, die dem Wirtschaftsstandort Deutschland zu schaffen mache.

DGB-Chefin Fahimi lehnt Anhebung des Renteneintrittsalters ab

Die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB), Yasmin Fahimi, hat sich strikt gegen eine Anhebung des Renteneintrittsalters ausgesprochen. "Wenn Arbeitgeber klagen, dass ihnen die Fachkräfte abhandenkommen, ist das oft genug Ergebnis ihrer eigenen verfehlten Personalpolitik in der Vergangenheit", sagte Fahimi den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Wer länger arbeiten wolle, könne dies zudem auch heute schon tun.

Kalifornien bereitet sich auf "brutales" Sturmtief vor

Der US-Bundesstaat Kalifornien hat sich am Mittwoch auf ein "brutales" Sturmtief mit heftigen Regenfällen eingestellt. Zu erwarten seien am Mittwoch und Donnerstag verbreitet Überschwemmungen, Erdrutsche, großflächige Stromausfälle und umstürzende Bäume, warnte der Wetterdienst NWS. Todesopfer seien zu befürchten. Es handele sich um ein "wirklich brutales Wettersystem, das ernstgenommen werden sollte".

Südkorea droht Norden mit Aussetzen von Vereinbarung über Pufferzone im Meer

Angesichts der zunehmend angespannten Beziehungen zu Nordkorea hat Südkoreas Präsident Yoon Suk Yeol mit der Aussetzung eines Abkommens über eine maritime Pufferzone zwischen den beiden Ländern gedroht. Der Staatschef habe seine Sicherheitsberater angewiesen "zu prüfen, die Militär-Vereinbarung auszusetzen, wenn der Norden eine weitere Provokation mit der Verletzung unseres Territoriums verübt", sagte seine Sprecherin Kim Eun Hye am Mittwoch in Seoul.

FRANKREICH

Einkaufsmanagerindex Service Dez 49,5 (2. Veröff.)

Einkaufsmanagerindex Service Dez PROGNOSE: 48,1

Einkaufsmanagerindex Service Nov war 49,3

GROßBRITANNIEN

Nettokreditvergabe Privathaushalte Nov +5,9 Mrd GBP (Okt: +4,3 Mrd GBP)

Nettokreditvergabe für Konsumzwecke Nov +1,5 Mrd GBP (Okt: +0,7 Mrd GBP)

Nettokreditvergabe für Konsumzwecke Nov PROG: +1,0 Mrd GBP

Nettovergabe Hypothekenkredite Nov +4,4 Mrd GBP (Okt: +3,6 Mrd GBP)

Hypothekenkredit-Zusagen Nov 46.075 (Okt: 57.875)

ITALIEN

Einkaufsmanagerindex Service Dez 49,9

Einkaufsmanagerindex Service Dez PROGNOSE: 49,4

Einkaufsmanagerindex Service Nov bei 49,5

USA

MBA Market Index Woche per 23. Dez -3,2% auf 205,6 (Vorwoche: 212,5)

MBA Purchase Index Woche per 23. Dez -0,2% auf 182,1 (Vorwoche: 182,5)

MBA Refinance Index Woche per 23. Dez -12,4% auf 325,3 (Vorwoche: 371,4)

MBA Market Index Woche per 30. Dez -10,3% auf 184,5 (Vorwoche: 205,6)

MBA Purchase Index Woche per 30. Dez -12,0% auf 160,2 (Vorwoche: 182,1)

