Die Österreichische Post resümiert das Paket-Jahr 2022: Nach einem Rückgang der Paketmengen um 5 Prozent im ersten Halbjahr, war das zweite Halbjahr mit einem Zuwachs von rund 2 Prozent wieder positiv. Mit insgesamt 182 Millionen transportierten Paketen hat die Post damit fast das Niveau des Vorjahres (184 Millionen Pakete in 2021) erreicht. Für 2023 rechnet die Post mit steigenden Paketmengen im niedrigen einstelligen Prozentbereich.Österreichische Post ( Akt. Indikation: 30,70 /30,80, 0,33%) Die ÖBAG mit ihren Beteiligungen an u.a. OMV, A1 Telekom Austria, Verbund oder Post, hat in 2022 in Summe 766 Mio. Euro an Dividenden an die Republik Österreich ausgeschüttet. 2021 waren es 653 Mio. Euro. Research: Die Analysten von AlsterResearch stufen ...

