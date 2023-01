© Foto: picture alliance / AA | Mustafa Yalcin



Tesla ist mit seinen Auslieferungszahlen hinter den Erwartungen der Analysten zurückgeblieben. Die Tesla-Aktie könnte sogar noch weiter abstürzen, meint Marktexperte Martin Goersch. Welche Aktie ihm jetzt besser gefällt.

Build Your Dreams (BYD) baut in China deutlich preiswertere Fahrzeuge als Tesla und das mit Erfolg: Im Jahr 2022 konnte der Absatz verdreifacht werden. Mit seiner Expansion nach Europa dürften die Chinesen auch in Zukunft weiter wachsen, so Martin Goersch vom Börsendienst America's Most Wanted.

Könnte BYD jetzt also die bessere Wahl für Anleger sein als die zuletzt stark unter Druck geratene Tesla-Aktie? Goersch vergleicht die Charts der beiden Schwergewichte und kommt zu einem klaren Urteil.

Warum Warren Buffets Aktien-Verkäufe kein schlechtes Zeichen sein müssen, sogar Preiserhöhungen kein Problem sind und der BYD-Chart ein deutlich besseres Bild abgibt als bei Tesla: Jetzt die komplette Analyse im Video ansehen.

Moderation und Text: Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion