ROUNDUP: SAP-Konkurrent Salesforce baut Tausende Stellen ab

SAN FRANCISCO - Der US-Softwarehersteller Salesforce will im schwierigeren Geschäftsumfeld rund jeden zehnten Mitarbeitenden loswerden. Der Rivale des Dax -Konzerns SAP kündigte am Mittwoch eine Restrukturierung zur Kostensenkung an, in deren Rahmen die Jobs gestrichen und auch Büroräume abgegeben werden sollen. Zuletzt hatte das Unternehmen laut eigener Angaben vom Dezember weltweit mehr als 79 000 Beschäftigte. Damit dürften fast 8000 Jobs bei dem Spezialisten für Vertriebssoftware wegfallen.

ROUNDUP 2: Grenke steigert Leasingneugeschäft deutlich - Gewinnmarge schwächelt

BADEN-BADEN - Der Leasingspezialist Grenke hat 2022 deutlich mehr Neugeschäft gemacht als im noch stark von Corona geprägten Vorjahr. Das Volumen des Leasingneugeschäfts stieg um rund 39 Prozent auf 2,3 Milliarden Euro, wie das im SDax notierte Unternehmen am Mittwoch in Baden-Baden mitteilte. Damit erreichte Grenke das obere Ende der im Oktober angehobenen Prognosespanne von 2,1 bis 2,3 Milliarden Euro. Der Deckungsbeitrag als Maß für den operativen Gewinn konnte allerdings wegen steigender Zinsen nicht ganz so stark zulegen, die entsprechende Marge ging damit zurück. Der Aktienkurs startete mit deutlichen Gewinnen, drehte aber zuletzt ins Minus.

ROUNDUP: BMW-Absatz mit 2,4 Millionen Autos leicht unter Vorjahr

MÜNCHEN - BMW hat im vergangenen Jahr rund 2,4 Millionen Autos verkauft - annähernd 100 000 Fahrzeuge weniger als im Vorjahr. Der Absatz vollelektrischer Fahrzeuge sei aber mehr als verdoppelt worden, teilte der Autobauer am Mittwoch in München mit. Somit erreichte der Anteil vollelektrischer BMWs und Minis am Gesamtverkauf annähernd 10 Prozent. Ziel für das laufende Jahr sei ein Anteil von 15 Prozent, teilte BMW mit.

Chinesischer Automarkt legt im Gesamtjahr leicht zu



PEKING - Der chinesische Automarkt hat im vergangenen Jahr dank der zweiten Jahreshälfte und dank eines Schlussspurts leicht zulegen können. Die Auslieferungen von Pkw legten in der Volksrepublik nach vorläufigen Zahlen um 1,8 Prozent auf 20,7 Millionen Autos zu, wie der Branchenverband PCA am Mittwoch in Peking mitteilte. Mit dem Plus gelingt dem weltweit wichtigsten Automarkt der zweite Anstieg in Folge, nachdem es zuvor einige Jahre abwärts gegangen war.

Alibaba-Beteiligung Ant erzielt Fortschritte bei chinesischen Aufsehern

CHONGQING/HONGKONG - Die chinesische Technologiefirma und Alibaba-Beteiligung Ant Group von Milliardär Jack Ma kommt bei der Lösung ihrer Probleme mit den Behörden der Volksrepublik voran. Die zuständigen Aufseher für Banken und Versicherungen (Chinese Banking and Insurance Regulatory Commission) in der Stadt Chongqing erlaubten dem Konzern kurz vor dem Jahreswechsel, das Kapital seiner Tochter für Verbraucherfinanzen um 10,5 Milliarden Yuan (rund 1,4 Mrd Euro) aufzustocken, wie aus einer Mitteilung der Behörde hervorgeht. Ant wird nach der Kapitalerhöhung 50 Prozent der Anteile an der Sparte besitzen, die Regierung der Stadt Hangzhou als zweitgrößter Anteilseigner über eine Holding 10 Prozent. Alibaba-Aktien in Hongkong legten am Mittwoch um über 8 Prozent zu, auch andere Tech-Aktien profitierten.



Weitere Meldungen



-CES/ROUNDUP: Die wichtigsten Technik-Trends des Jahres -DIC Asset erreicht Ziel für Immobilienverkäufe 2022 gerade so -Gründer von Pleite-Kryptobörse FTX plädiert auf nicht schuldig -Hellofresh zieht sich aus Japan zurück

-Ukraine liegt vorn bei deutschen Rüstungsexport-Genehmigungen -Rewe-Chef: Deutlich weniger Gewinn in den Supermärkten -Grüne machen Druck bei Cannabis-Legalisierung

-Airline KLM: Extra Corona-Schutzmaßnahmen auf Flügen aus China -Studie: Familienunternehmen schaffen mehr Jobs als Dax-Konzerne -Strombilanz 2022: Mehr produziert, weniger verbraucht -ROUNDUP: Habeck verlangt Fortschritte beim Klimaschutz im Verkehr -Neufassung Wasserstoffstrategie: Lob und Kritik der Gaswirtschaft -Verteidigungsministerium: Puma ist hochwertiges Waffensystem -Bahnbeauftragter Theurer: Kein Bahnchaos durch vorrangige Kohlezüge -ROUNDUP: Kliniken fordern mehr finanzielle Mittel bei Krankenhausreform -Klopp: Kein Treffen mit Dortmunds Bellingham

-Silvester-Datenverbrauch im Handynetz zieht kräftig an -Keine Telegramme mehr - Tausende nutzten letzte Chance°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /jha



DE0005190003, US79466L3024, DE000A161N30, DE0007164600, DE0008469008, DE0009653386, US01609W1027