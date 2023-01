Las Vegas (ots/PRNewswire) -Bahnbrechendes Leistungs-, Paket- und Preisangebot, das in Zusammenarbeit mit Microsoft entwickelt wurdeOrbbec, ein weltweit führender Hersteller von 3D-Kameras, gab heute auf der CES 2023 die Einführung seines neuesten Produkts, der Femto Mega, bekannt. Die Kamera wurde in Partnerschaft mit Microsoft entwickelt und ist das erste Produkt einer neuen Plattform, die einen einfachen Zugriff auf 3D-Technologie ermöglichen soll. Die 3D-Kamera mit der höchsten Auflösung der Branche und Echtzeit-Streaming verarbeiteter Bilder über Ethernet- oder USB-Verbindungen eignet sich ideal für den Einsatz in Lösungen für Logistik, Robotik, Fertigung, Einzelhandel, Gesundheitswesen und Fitness.Die Tiefenkamera nutzt die branchenbewährte ToF-Technologie von Microsoft für ein präzises Verständnis der Szene in einem breiten Sichtfeld von 120 Grad und einer großen Reichweite von 0,25 bis 5,5 Metern. Die 1 Megapixel-Tiefenkamera wird durch eine hochleistungsfähige RGB-Kamera mit 4K-Auflösung und einem Sichtfeld von 90 Grad ergänzt.Ein integrierter NVIDIA Jetson Nano wird verwendet, um fortschrittliche Tiefensicht-Algorithmen auszuführen und Rohdaten in präzise Tiefenbilder umzuwandeln. Dadurch entfällt die Notwendigkeit eines externen PCs oder Rechengeräts.Die Kamera kann über die PoE-Verbindung (Power over Ethernet) sowohl für Daten als auch für Strom direkt mit Servern oder der Cloud verbunden werden. Das Gerät verfügt außerdem über Anschlüsse für USB-C 3.2 und Gleichstrom. Ein IMU-Modul mit 6 DOF bietet Orientierung. Das Steuersystem für den universellen Auslöser bietet eine präzise Frame-Synchronisierung und verwendet standardmäßige Ethernet-Kabel für Multi-Kamera- und Multi-Sensor-Netzwerke. Das SDK ermöglicht eine einfache Einrichtung und Registrierung, und ein umfangreicher Satz von APIs ermöglicht die Integration mit verschiedenen Applikationen."Die Femto Mega von Orbbec erweitert die Nutzung der in den Entwicklerkits von Hololens und Azure Kinect eingesetzten Tiefentechnologie von Microsoft auf eine breite Palette industrieller Anwendungen", sagte Jon Yee, Depth PM Director bei Microsoft. "Diese Kamera ist das Ergebnis einer engen Zusammenarbeit zwischen unseren Teams und wird ein wichtiges Werkzeug sein, um KI-Entwickler dabei zu unterstützen, der Computervision Tiefenwahrnehmung zu verleihen.""Unsere großangelegte Frachtdigitalisierungslösung wurde mit Azure Kinect und Azure von Microsoft erstellt und wird in Singapur kommerziell verwendet. Sie wird außerdem an mehreren internationalen Flughäfen für die Optimierung der Flugkapazität und für digitale Abwicklung eingesetzt", sagte Dr. Suraj Nair, CTO von Speed Cargo Technologies, Singapur. "Die Femto Mega von Orbbec ermöglicht es uns, die Kompatibilität mit unserem aktuellen System aufrechtzuerhalten und gleichzeitig die Größe, die Kosten und die Komplexität unserer Lösung zu reduzieren. Dies wird eine einfache Skalierung unseres Betriebs an neue Standorte ermöglichen.""Orbbec ist wegen seiner Lösung für Sturzerkennung und -verhinderung seit einiger Zeit der 3D-Vision-Partner von Mintt", sagte Eric Krzeslo, CEO von Mintt. "Mit seinen neuen fortschrittlichen Sensoren wie etwa bei dem integrierten Ansatz der Femto Mega hilft Orbbec uns dabei, unsere Produkt-Roadmap zu beschleunigen und zu verbessern.""Die Femto Mega zielt darauf ab, die Nutzung von 3D-Vision in verschiedenen Industrielösungen zu erweitern", sagte Amit Banerjee, Head of Platform and Partnerships bei Orbbec. "Wir freuen uns, diese neue, in der Kategorie führende intelligente Kamera als Teil der neuen Tiefensicht-Plattform von Orbbec vorstellen zu können."Das Orbbec-Team wird die Femto Mega und andere 3D-Kamera-Produkte sowie integrierte Partnerlösungen auf der CES 2023 vorstellen. Sie finden Orbbec in der North Hall, Stand 10838, im Las Vegas Convention Center. Weitere Informationen zu Orbbec finden Sie auf www.orbbec3d.com.Informationen zu Orbbec Orbbec hat es sich zur Aufgabe gemacht, die 3D-Vision-Technologie für die 3D-Welt zu popularisieren, eine Full-Stack-Plattform für Entwickler von Branchenlösungen zu schaffen und intelligente Produkte mit branchenführender Leistung und Preisgestaltung zu entwickeln. www.Orbbec3D.comInformationen zu MicrosoftMicrosoft (Nasdaq "MSFT" @microsoft) ermöglicht die digitale Transformation für das Zeitalter der intelligenten Cloud und des intelligenten Edge-Computings. 