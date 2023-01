Die größten Börsenstars - die besten Chancen: https://bit.ly/3jES0a8 Jetzt klicken und Martin Goerschs Börsendienst "America's Most Wanted" kennenlernen. Build Your Dreams (BYD) baut in China deutlich preiswertere Fahrzeuge als Tesla und das mit Erfolg: Im Jahr 2022 konnte der Absatz verdreifacht werden. Mit seiner Expansion nach Europa dürften die Chinesen auch in Zukunft weiter wachsen, so Martin Goersch vom Börsendienst America's Most Wanted. Könnte BYD jetzt also die bessere Wahl für Anleger sein als die zuletzt stark unter Druck geratene Tesla-Aktie - Goersch vergleicht die Charts der beiden Schwergewichte und kommt zu einem klaren Urteil. Warum Warren Buffets Aktien-Verkäufe kein schlechtes Zeichen sein müssen, sogar Preiserhöhungen kein Problem sind und der BYD-Chart ein deutlich besseres Bild abgibt als bei Tesla: Jetzt die komplette Analyse im Video ansehen. 0:00 Einleitung 0:40 Das bessere Tesla - 2:30 Preise erhöht 4:38 Tesla/ BYD im Chart-Check 8:20 Fazit