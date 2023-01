© Foto: Ann-Sophie Fjello-Jensen - picture alliance / ASSOCIATED PRESS



Der Tesla-Rivale Rivian hat sein Ziel, bis 2022 25.000 Elektroautos zu bauen, um ein paar hundert Fahrzeuge verfehlt. Analysten geben sich dennoch optimistisch. Ist Rivian die bessere Elektroauto-Aktie?

Rivian meldete für das vierte Quartal die Produktion von 10.020 Fahrzeugen und Auslieferungen von 8.054 Autos. Für das gesamte Jahr 2022 hat das Elektroauto-Startup 24.337 Fahrzeuge produziert und 20.332 ausgeliefert. Die Unternehmensprognose sah etwa drei Prozent mehr - also eine Produktion von 25.000 Fahrzeugen - vor.

Rivian-Aktien büßten am Dienstag etwa sechs Prozent an Wert ein, was den Verlust der vergangenen zwölf Monate auf rund 83 Prozent ausweitet. Vor allem die unter den Erwartungen ausgefallenen Auslieferungszahlen vom Rivalen Tesla könnten ein Grund für die jüngsten Kursverluste der Rivian-Titel sein.

Steigende Zinssätze, eine rekordhohe Inflation und Probleme in der Lieferkette haben die meisten Automobilaktien in den vergangenen Monaten unter Druck gesetzt. Die hoch bewerteten E-Autobauer-Aktien wurden stärker getroffen als die meisten anderen.

Während Tesla, das wertvollste Autounternehmen der Welt, mit dem 20-fachen des geschätzten Gewinns für 2023 gehandelt wird, ist Rivian noch nicht profitabel und wird voraussichtlich erst 2027 einen Jahresgewinn erzielen.

Laut dem Investmentportal Barron's werden Probleme in der Lieferkette und ein anhaltender Mangel an Halbleitern die weltweite Autoproduktion auch im Jahr 2023 einschränken. Das Management der Automobilhersteller inmitten dieser Turbulenzen werde demnach einen großen Einfluss darauf haben, wie sich die Aktien im neuen Jahr entwickeln.

62 Prozent der Analysten, die die Rivian-Aktie beobachten, stufen den Titel als "Kauf" ein. Die durchschnittliche Kaufquote für Aktien im S&P 500 liegt bei 58 Prozent. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Rivian-Aktie liegt bei etwa 43 US-Dollar, was einem Aufwärtspotenzial von rund 147 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Dienstag entspricht.

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion