Die METRO AG (ISIN: DE000BFB0019) hat am 21.12.2022 eine Vereinbarung zur Veräußerung von METRO Indien an Reliance Retail Ventures Limited ("RRVL") unterzeichnet Die Transaktion umfasst das operative Geschäft aller 31 indischen METRO Märkte sowie das Immobilienportfolio, das 6 Märkte umfasst. Der Eigenkapitalwert von METRO Indien in Höhe von ca. 0,3 Mrd. € impliziert einen EV/Umsatz-Multiplikator von 0,6x, basierend auf dem Umsatz des Geschäftsjahres 2021/22 und unter Berücksichtigung von Miet- und anderen damit verbundenen Verbindlichkeiten in Höhe von 150 Mio. €. Nach Abschluss der Transaktion ...

