© Foto: Folker Hellmeyer - Netfonds AG



Wie geht es weiter an den Krisenherden dieser Welt? Folker Hellmeyer bleibt zuversichtlich für die Aktienmärkte. Welche Gefahren er 2023 sieht und was eine Erholung an den Märkten befeuern könnte.

Die Inflationslage entspannt sich weiter. Ein Schritt in die richtige Richtung oder doch nur ein Tropfen auf den heißen Stein? Folker Hellmeyer, Chefvolkswirt der Netfonds AG, ordnet die Großwetterlage zu Jahresbeginn exklusiv für wallstreet:online ein.

Während das letzte Jahr vor allem vom Krieg in der Ukraine und der Rekordinflation geprägt war, könnte es in diesem Jahr zumindest in Ansätzen zu einer Lösung der beiden Krisenherde kommen. Zwar bleibe die Inflation auf einem "kritischen Niveau", aber zumindest ihr Tempo könnte etwas nachlassen, meint Hellmeyer.

Rezession, Melt-Up, Sell-Off, Schwarze Schwäne. Braut sich da eine Jahrhundert-Rezession zusammen? Jetzt Stefan Klotters kostenlosen Report "Die Crash-Strategie" HIER herunterladen und mehr erfahren.

Was er vom russisch-chinesischen Gipfeltreffen erwartet und warum es wieder positive Impulse für die Aktienmärkte geben könnte, erklärt Ökonom Hellmeyer im Gespräch. Jetzt das komplette Interview ansehen!

Moderation: Martin Kerscher, Text: Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion