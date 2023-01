Der S&P500 kann auch am heutigen Mittwoch bisher nicht nachhaltig über den 10er-EMA im Bereich von 3.850 Punkten ausbrechen und deutet damit weitere Schwäche an. Zumal der S&P 500 unverändert direkt in der Ichimoku-Wolke im Tageschart notiert. Kommt es zu einem Ausbruch nach unten aus der Wolke, würde sich die Lage weiter eintrüben. Aktuell notiert der S&P 500 etwas über 3.850 Punkten. Im Blick steht nun das FOMC-Protokoll, welches um 20 Uhr veröffentlicht ...

