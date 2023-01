Der DAX konnte am heutigen Mittwoch stark ansteigen und bis fast 14.500 Punkte hochziehen, das Tageshoch wurde bei 14.492 Punkten erreicht. Aktuell zeigt sich der DAX nachbörslich wieder tiefer bei 14.480 Punkten. Im Fokus steht nun um 20:00 Uhr das Protokoll der geldpolitischen Notenbanksitzung der US-Notenbank Fed. In der Folge könnte es erneut zu erhöhter Volatilität kommen. Am Vortag hieß es im Insight: "Der DAX ist überkauft und der S&P 500 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...