The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 04.01.2023

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 04.01.2023



ISIN Name

CA85236R2063 ST. ANTHONY GOLD CORP.

DE0009752501 UBS (D) RENT-EURO

DE0009752519 UBS (D) RENT-INTERNAT.

DE0009785188 UBS (D) KONZEPTFONDS III

KYG3997H1048 GLORY SUN FINL GRP HD-,10

US34986J2042 FORW.PHARMA ADR/14 NEW

US6744341057 OBLONG INC. DL-,01

OBLONG-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de